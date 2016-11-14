‘Şöleni kaçırmak istemiyorum’

Sakatlığını atlatıp tamamen iyileşen Jose Fernandao, derbide görev beklediğini söyledi.

Brezilyalı yıldız, "Futbolu çok özledim. Taraftarımızın önüne çıkacağım günü ise sabırsızlıkla bekliyorum. Derbi şölenini kaçırmak istemiyorum ve hocadan şans istiyorum" dedi. Kayserispor maçında sakatlanan Fernandao 2.5 aydır sahalardan uzak.