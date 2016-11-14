 ‘Şöleni kaçırmak istemiyorum’ – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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HEPSİ
    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    ‘Şöleni kaçırmak istemiyorum’

    ‘Şöleni kaçırmak istemiyorum’

    Sakatlığını atlatıp tamamen iyileşen Jose Fernandao, derbide görev beklediğini söyledi.

    Brezilyalı yıldız, "Futbolu çok özledim. Taraftarımızın önüne çıkacağım günü ise sabırsızlıkla bekliyorum. Derbi şölenini kaçırmak istemiyorum ve hocadan şans istiyorum" dedi. Kayserispor maçında sakatlanan Fernandao 2.5 aydır sahalardan uzak.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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