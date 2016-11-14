 Korkulacak bir şey yok – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Korkulacak bir şey yok

    Korkulacak bir şey yok

    Kosova maçında baldırını tutarak kenara gelen ’in durumunun gayet iyi olduğu, tedbir amaçlı çıkartıldığı belirtildi

    Fenerbahçe'de, Jeremain Lens'in milli maçta sakatlanıp G.Saray derbisinde oynayamayacak olmasının ardından Volkan Şen tedirginliği yaşandı. Şen, Kosova maçının ikinci yarısında baldırını tutarak oyunu terk edince, Fenerbahçelileri korkutmuştu. Ancak korkulan olmadı. Volkan'ın tedbir amaçlı oyundan alındığı, zorlama olmadığı için baldırında herhangi bir ödem veya yırtığa rastlanmadığı bildirildi.

    VAN PERSİE'Yİ DE COŞTURDU
    Bu arada Türkiye-Kosova milli maçını Antalya'da tribünden izleyen Robin van Persie, 'in golü sonrası coştu. Sosyal medya hesabından takım arkadaşının golünü alkışladığını anlatan bir paylaşım yapan Hollandalı yıldız, tribündaki taraftarlardan büyük ilgi gördü.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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