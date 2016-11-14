Korkulacak bir şey yok
Kosova maçında baldırını tutarak kenara gelen Volkan Şen’in durumunun gayet iyi olduğu, tedbir amaçlı çıkartıldığı belirtildi
VAN PERSİE'Yİ DE COŞTURDU
Bu arada Türkiye-Kosova milli maçını Antalya'da tribünden izleyen Robin van Persie, Volkan Şen'in golü sonrası coştu. Sosyal medya hesabından takım arkadaşının golünü alkışladığını anlatan bir paylaşım yapan Hollandalı yıldız, tribündaki taraftarlardan büyük ilgi gördü.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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