 Koreografinin teması ‘17 yıl’ – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Koreografinin teması ‘17 yıl’

    Koreografinin teması ‘17 yıl’
    Sarı-lacivertli taraftarlar, derbiye özel koreografi hazırlıyor. Ülker Stadı'nda 20 Kasım Pazar günü maçtan önce gerçekleştirilecek görsel şovun teması G.Saray karşısında Kadıköy'de devam 17 yıllık yenilmezlik serisi olacak. Lazer projeksiyonların da kullanılacağı koreogrifinin büyük ses getireceği belirtilirken, Galatasaraylı oyuncuları psikolojik baskı altına alacağı ifade ediliyor.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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