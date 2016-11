Keşke uyarsalardı

Lens, “Belçika maçında oynama” uyarılarını dinlemeyip sakatlanınca, polemik başlamıştı. Suçlanan Blind, “Advocaat’ı aradım, bana Lens’in problemi olmadığını söyledi, ben de oynattım” deyip kendini savundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Belçika maçında sol arka adalesinden sakatlanan Jeremain Lens yüzünden Hollanda'nın hocası Danny Blind'i arayıp tartıştığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili spekülasyonlar ve açıklamalar birbirini izliyor.



HİÇBİR İTİRAZDA BULUNMADI

Blind , "Evet, Advocaat'la konuştuk ama iddia edildiği Lens'in sakatlandığı Belçika maçından sonra değil, Fenerbahçe'nin Manchester United'la İstanbul'da oynadığı maçtan sonra... Ona Lens'in durumunu sordum, bana oyuncunun herhangi bir probleminin olmadığını aktardı. Bunun dışında dizinde Sunderland'da oynadığı dönemden kalma önemsiz bir sakatlık izi olduğunu söyledi. Bu açıklama üzerine ben de kendisine Lens'i Belçika ve Lüksemburg karşısında 11'de düşündüğümü söyledim, herhangi bir yorum yapmadı" açıklamasında bulundu.



İSTERSEN OYNAMA, AFFINI İSTE

Fenerbahçe 'nin sağlık ekibi, Hollanda Milli Takım kampına katılmadan önce Jeremain Lens'i adalesinde ya da kasığında sıkıntı olabileceği konusunda uyarmış ve Belçika maçında teknik heyetten affını istemesi tavsiyesinde bulunmuş, oyuncu bunu dinlememişti.