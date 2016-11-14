 Karnına ağrılar giriyor! – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Karnına ağrılar giriyor!

    Karnına ağrılar giriyor!

    Hollanda? basını, 'in sakatlığının G.Saray maçı öncesi F.Bahçe'de travma yarattığını, 'ın bu duruma çok üzüldüğünü yazdı.

    Voetball International muhabiri Martijn Krabbendam, "Lens'in eksilmesi Dick'in karnına adeta ağrılar sokuyor" yorumunu yaptı. De Telegraaf gazetesindeki haberde ise tecrübeli hocayı yoğun bir programın beklediğine işaret edilip, 'e dikkat çekildi: "Sakatlığı hiç hesapta yoktu. Bu durum ve ekibini ciddi şekilde düşündürüyor."
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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