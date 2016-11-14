G.Saraylı oyuncu hakkında şikayet...
Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan ve oynanan oyunun yanı sıra son periyotta yaşanan gerginliklerle dikkat çeken Galatasaray derbisiyle ilgili olarak resmi internet sitesinden bir duyuru yaptı.
Sarı lacivertki kulüp yaptığı açıklamayla, Galatasaraylı oyuncu Göksenin Köksal'ın tahrik edici hareketler sergilediği ve tribünlere küfür ederek ortamı gerdiği gerekçesiyle hakkında gerekli mercilere şikayette bulunacağını belirtti.
İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınladığı o sert açıklama:
"Dün akşam oynanan Fenerbahçe – Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. Hafta maçında, 92-74 kazandığımız karşılaşmanın 3. periyodunda, rakip takımın 61 numaralı oyuncusunun, özellikle takımımız farkı açtığında, tribünlere yönelik galiz küfürleri ve vücut hareketleri, tüm kamuoyunun malumudur.
Bahse konu oyuncunun geçmişten bugüne süregelen tahrikleri, küfürleri ve Fenerbahçe Camiası'na yönelik, sporun ruhuna aykırı her türlü eylemi için hem 6222 sayılı yasa, hem de Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatları nezdinde gerekli şikayetler delilleriyle birlikte yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:45
- Beşiktaş, İtalya'ya gitti
Toplam 2
Yorum
Ertan Başarılar diliyor, güzel bir netice ile gelmenizi bekliyoruz. HAYDİ KARAKARTALLAR GÖSTERİN KENDİNİZİ.
- Sow garanti
Toplam 4
Yorum
jaws topalın yerine roman lensin yerinde volkan sol kanatta alper en uygun tercih olacaktır sanırım
- Kondogbia bombası
Toplam 3
Yorum
okan daha ne bekliyorsunuuuz ey yonetiiim
G.Saraylı oyuncu hakkında şikayet... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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