G.Saray’a sağladığı üstünlüğün eşi yok

F.Bahçe, 2000’li yıllarda G.Saray’a karşı iç sahada elde ettiği yüzde 76.4’lük galibiyet yüzdesi ile önemli derbilerde zirvede.

Kadıköy'de G.Saray'a 1999 yılından bu yana yenilmeyen Fenerbahçe pazar günkü derbinin de favorisi... 2000'li yıllarda ezeli rakibine karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan son 17 maçın 13'ünü kazanırken, 4'ünde ise berabere kaldı. Yüzde 76.47'lik bir galibiyet oranı tutturan Kanarya, bu istatistiği ile dünyanın önemli derbileri arasında da zirvede yer alıyor.



MANU 2'NCİ SIRADA

Galibiyet oranı yüksek diğer derbiler Manchester United'in Liverpool karşısında elde ettiği yüzde 63'lük üstünlük ile Celtic'in Glasgow Rangers önündeki yüzde 62'lik galibiyet hakimiyeti.