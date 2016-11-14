Fenerbahçe, Maccabi'ye konuk oluyor

Başkent Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te oynanacak maç LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.

Organizasyonun son finalisti Fenerbahçe, ilk 4 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapsa da, son 2 karşılaşmada parkeden mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda Barcelona Lassa ile Galatasaray Odeabank'ı yenerken, Baskonia'ya ise mağlup oldu.

Avrupa Ligi'nde son olarak 2014'te şu anki Darüşşafaka Doğuş başantrenörü David Blatt yönetiminde şampiyonluk elde eden Maccabi FOX ise ilk 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans gösterdi. İsrail ekibi, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 3 maçtan sadece birini kazanabildi.

Maccabi FOX ile 6. randevu

Fenerbahçe, İsrail temsilcisi ile THY Avrupa Ligi tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında turnuvada geride kalan 5 maçın 3'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, 2 maçtan ise Maccabi FOX galip ayrıldı.

İsrail'de yapılan 2 maçın birini Fenerbahçe kazanırken diğerinde ise Maccabi FOX galip geldi.

Takımlar Avrupa Ligi'nde son olarak 2014-2015 sezonu play-off aşamasında karşılaşmış, Fenerbahçe rakibini 3-0'lık seriyle mağlup ederek adını Dörtlü-Final'e yazdırmıştı.