Fenerbahçe, Maccabi'ye konuk oluyor
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak.
Organizasyonun son finalisti Fenerbahçe, ilk 4 maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapsa da, son 2 karşılaşmada parkeden mağlup ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda Barcelona Lassa ile Galatasaray Odeabank'ı yenerken, Baskonia'ya ise mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nde son olarak 2014'te şu anki Darüşşafaka Doğuş başantrenörü David Blatt yönetiminde şampiyonluk elde eden Maccabi FOX ise ilk 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans gösterdi. İsrail ekibi, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 3 maçtan sadece birini kazanabildi.
Maccabi FOX ile 6. randevu
Fenerbahçe, İsrail temsilcisi ile THY Avrupa Ligi tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında turnuvada geride kalan 5 maçın 3'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, 2 maçtan ise Maccabi FOX galip ayrıldı.
İsrail'de yapılan 2 maçın birini Fenerbahçe kazanırken diğerinde ise Maccabi FOX galip geldi.
Takımlar Avrupa Ligi'nde son olarak 2014-2015 sezonu play-off aşamasında karşılaşmış, Fenerbahçe rakibini 3-0'lık seriyle mağlup ederek adını Dörtlü-Final'e yazdırmıştı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:48
- ManU da devrede
Toplam 5
Yorum
bjk Şampiyonlar liginde oynaması için Gs de oynamaması gerekiyor :))
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 14
Yorum
Kitka Fb taraftarindan ne beklenir küfür hakaret ga sahsinda olsa idi m uslu a yildirimi nasıl ortalığı vevereye verirlerdi gs yönetimi bu konuda basarisizlar
- G.Saray’a sağladığı üstünlüğün eşi yok
Toplam 2
Yorum
t4532 Tüm bu üstünlük konusu, ekonomik çöküntüyle ilintili.
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