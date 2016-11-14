F.Bahçe'ye 22'lik cevher

Güney Amerika’da yetenek avına çıkan scout’lar Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, Flamengo’nun maestrosu Adryan’ın mutlaka transfer edilmesi yönünde rapor hazırladı

Fenerbahçe'nin ara transfer için geçen hafta Güney Amerika'ya gönderdiği scoutları Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk, genç bir yıldızı daha transfer listesine dahil etti. Brezilya'nın Flamengo takımının orta saha oyuncusu Adryan Oliveira Tavares'in ismi, Fenerbahçe'nin ocak ayı hedefleri arasında üst sıralara yazıldı. 10 numara sıkıntısını devre arasında çok kaliteli bir isimle çözmeye kararlı olan sarı-lacivertli kulüp, 22 yaşındaki Adryan için zorlu rakiplerle kapışmak zorunda kalacak.



Kanarya'nın peşine düştüğü süper yetenek için Porto, Werder Bremen, Atletico Madrid, Juventus ve Wolfsburg da devrede. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Adryan'ı transfer etmek istediği iddiaları Fransız basınında da yer buldu. Fenerbahçe'nin bu kulüplerin arasından sıyrılmak için kesenin ağzını açması gerektiği belirtiliyor. Daha önce İngiltere'de Leeds United ve Fransa'da Nantes kulüplerinde kiralık oynayan Adryan'ın Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona erecek.