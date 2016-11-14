Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde!
Lens'in sakatlığı sürerken ve Mehmet Topal'ın sarı kart cezası nedeniyle yokluğunda Fenerbahçe'ye güzel haberler de gelmeye başladı. Fernandao'nun ardından Ozan da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Lens'in sakatlığı sürerken ve Mehmet Topal'ın sarı kart cezası nedeniyle yokluğunda Fenerbahçe'ye güzel haberler de gelmeye başladı. Fernandao'nun ardından Ozan da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavi ve çalışmalarına takımdan ayrı sürdüren Ozan Tufan, antrenmanın ilk bölümde takımla çalıştı. Ozan, antrenmanın ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, saat 11.30'da başladı ve 1 saat 45 dakika sürdü. Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde ilk olarak salonda 30 dakika süren core antrenmanı yapan oyuncular ardından sahaya çıktı. Sahada 1 saat 15 dakika süren çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonlarının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'de Fernandao da iyileşince; Sow, Emenike ve Van Persie ile birlikte 4 isim Advocaat'tan derbi maçta görev bekleyecek. Golcü isimlerin antrenmanda oldukça neşeli ve istekli oldukları aktarıldı. Galatasaray maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edilecek.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:34
- Beşiktaş, İtalya'ya gitti
Toplam 2
Yorum
Ertan Başarılar diliyor, güzel bir netice ile gelmenizi bekliyoruz. HAYDİ KARAKARTALLAR GÖSTERİN KENDİNİZİ.
- Sow garanti
Toplam 4
Yorum
jaws topalın yerine roman lensin yerinde volkan sol kanatta alper en uygun tercih olacaktır sanırım
- Kondogbia bombası
Toplam 3
Yorum
okan daha ne bekliyorsunuuuz ey yonetiiim
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