Fenerbahçe'nin yanı sıra G.Saray'la da ile sıkça anılan M.United'lı Memphis Depay için ilk resmi açıklama geldi.

Everton, Hollandalı yıldıza ilgisini doğruladı. Everton Menajeri Ronald Koeman, Depay ile ilgilendiklerini açıkça belirtirken, "Depay bireysel becerisi üst düzey bir yıldız. Sadece oynamaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Sol kanat oynayan ve 24 kez Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen Depay, 2015'te 34 milyon euro'ya PSV'den ManU'ya transfer olmuştu. Jose Mourinho, 22 yaşındaki yıldızın kiralık gitmesine onay vermişti.