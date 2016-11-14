 Depay için ilk resmi açıklama – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Depay için ilk resmi açıklama

    Depay için ilk resmi açıklama

    Fenerbahçe'nin yanı sıra G.Saray'la da ile sıkça anılan M.United'lı için ilk resmi açıklama geldi.

    Everton, Hollandalı yıldıza ilgisini doğruladı. Everton Menajeri Ronald Koeman, Depay ile ilgilendiklerini açıkça belirtirken, "Depay bireysel becerisi üst düzey bir yıldız. Sadece oynamaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Sol kanat oynayan ve 24 kez Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen Depay, 2015'te 34 milyon euro'ya PSV'den ManU'ya transfer olmuştu. Jose Mourinho, 22 yaşındaki yıldızın kiralık gitmesine onay vermişti.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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