 Bir kez üzüldü – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bir kez üzüldü

    Bir kez üzüldü

    F.Bahçe Başkanı , 53'üncü Galatasaray derbisine çıkacak.

    Yıldırım geride kalan 52 derbide 21 galibiyet yaşarken, 17 mücadeleyi Cimbom kazandı. 14 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya 68 gol atarken, Aslan 61 golde kaldı. başkanlığı döneminde Kadıköy'de ezeli rakipleri ile oynadıkları 24 derbide ise sadece 1 kez kaybetti.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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