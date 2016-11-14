Bilet açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, G.Saray derbisinin biletleri hakkında bir bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, maçın bilet satışlarının devam ettiği bildirilirken, "Biletler tükendiğinde kulübümüz tarafından açıklama yapılacaktır. Tarafımızdan resmi açıklama yapılana dek, taraftarlarımız bilet satın almaya devam edebilirler" denildi. F.Bahçe, derbiye 50 bin taraftar bekliyor.