 Topal’a motivasyon görevi – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Topal’a motivasyon görevi

    Topal’a motivasyon görevi
    Sarı kart cezası nedeniyle 'a karşı forma giyemeyecek olan 'a yönetim 'motivasyon' görevi verdi. Tecrübeli oyuncu, genç futbolcular ve daha önce hiç Galatasaray maçı oynamamış olan yeni transferlerle bire bir görüşmeler yaparak, derbinin önemini anlatıyor. Maç günü yaşanacak atmosferle ilgili bilgi veren Topal, bir mentör gibi psikolojik olarak takım arkadaşlarını zorlu karşılaşmaya hazırlıyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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