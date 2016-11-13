 Sana izin yok! – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sana izin yok!

    Sana izin yok!

    Futbolculara 3 günlük izin veren yönetimin, “Program yaptım, ben de tatile gidebilir miyim?” diyen Hollandalı’ya, “Sana izin yok! Çalışmaya devam et” diyerek olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

    'de 'ün boşluğunu doldurması için sağ beke transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Van der Wiel'e tatil vetosu geldi!.. Sakatlığı düzelmesine rağmen formsuzluğu nedeniyle 1 ayı aşkın süredir forma şansı bulamayan ve takımdan ayrı kondisyon artırıcı program uygulanan Hollandalı oyuncunun, teknik heyet tarafından oyunculara verilen 3 günlük izinde yönetimle görüşerek tatile gitmek için izin istediği belirlendi. Ancak, "Ben de program yaptım, tatile gideceğim. İzin verir misiniz?" diyen Van der Wiel'e yönetimin sert çıkarak, "Sana izin yok! Çalışmaya devam et ve fizik kondisyon açığını bir an önce kapatıp, takıma katıl" diyerek olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

    KENDİNE KULÜP ARIYOR
    ZAten mutsuz olan 'in bu cevap üzerine moralinin iyice bozulduğu belirtiliyor. Yönetimin gözden çıkardığı ve kulüp bulmasını istediği tecrübeli oyuncunun, bu gelişmenin ardından devre arasında takımdan gönderilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Van der Wiel'in de menajeri aracılığıyla kulüp arayışını sürdürdüğü öğrenildi.

    SAĞ BEK YİNE ŞENER'İN
    Sarı-lacivertli formayı toplamda 11 kez giyen Van der Wiel, söz konusu karşılaşmalarda sadece Kadıköy'deki Monaco maçında 1 asist yapabildi. Yetersiz performansı nedeniyle vatandışını takımdan kesen Advocaat'ın Galatasaray karşısında sağ bekte yine Şener Özbayraklı'ya görev vermesi bekleniyor.


    Emre BOL
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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