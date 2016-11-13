Sana izin yok!
Futbolculara 3 günlük izin veren yönetimin, “Program yaptım, ben de tatile gidebilir miyim?” diyen Hollandalı’ya, “Sana izin yok! Çalışmaya devam et” diyerek olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
KENDİNE KULÜP ARIYOR
ZAten mutsuz olan Van der Wiel'in bu cevap üzerine moralinin iyice bozulduğu belirtiliyor. Yönetimin gözden çıkardığı ve kulüp bulmasını istediği tecrübeli oyuncunun, bu gelişmenin ardından devre arasında takımdan gönderilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Van der Wiel'in de menajeri aracılığıyla kulüp arayışını sürdürdüğü öğrenildi.
SAĞ BEK YİNE ŞENER'İN
Sarı-lacivertli formayı toplamda 11 kez giyen Van der Wiel, söz konusu karşılaşmalarda sadece Kadıköy'deki Monaco maçında 1 asist yapabildi. Yetersiz performansı nedeniyle vatandışını takımdan kesen Advocaat'ın Galatasaray karşısında sağ bekte yine Şener Özbayraklı'ya görev vermesi bekleniyor.
Emre BOL
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:00
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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