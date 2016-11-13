 Moyes’in gözü Skrtel’de – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Moyes’in gözü Skrtel’de

    Moyes’in gözü Skrtel’de

    ’de kalma mücadelesi veren ’in defansı toparlaması için ’den ’i transfer etmeyi planladığı dile getirildi.

    İngiliz basını, Sunderland'in 'i transfer listesine aldığını iddia etti. Bu sezon Premier Lig'e çok kötü başlayan kırmızı-beyazlı ekip, oynadığı 11 maçın 8'ini kaybederek dibe demir atmıştı. Teknik direktör David Moyes'in, Manchester City'den kiralanan eski Galatasaraylı Denayer'in hayal kırıklığı yaratması üzerine savunmayı toparlayacak bir isim aradığı belirtilirken, İskoç hocanın gözünün Fenerbahçeli Martin Skrtel'de olduğu bildirildi. Skrtel'in 'i tanıması nedeniyle Moyes'in Slovak stoperin transferine büyük önem verdiği ifade ediliyor. Sunderland'ın Skrtel için devre arasında 'nin kapısını çalabileceği dile getirildi. Fenerbahçe'nin Liverpool'dan 6 milyon euro'ya transfer ettiği Skrtel, sarı-lacivertli forma ile bu sezon 18 maça çıkarken, 1 gol atıp, 1 de asist gerçekleştirdi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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