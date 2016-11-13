 Kraliçeler namağlup – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Kraliçeler namağlup

    Kraliçeler namağlup
    Kadınlardaki derbisi, Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 17.00'de start alacak. Bu karşılaşmayı da TRT Spor ekranlara getirecek. Geçtiğimiz sezonu 3 kupa ve Avrupa üçüncülüğüyle tamamlayan George Dikeoulakos yönetimindeki kraliçeler, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 6 mücadeleden de galip ayrıldı. Hedef Beşiktaş'ı da seriye ekleyip, ligde 4'te 4 yapmak.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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