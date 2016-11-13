 Kjaer sevinci – Fotomaç – 13 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kjaer sevinci

    Kjaer sevinci
    Sezona tutuk başlayan , eski kimliğini yakaladı. Tecrübeli oyuncu, 'nın 'ı 4-1 yendiği 2018 Dünya Kupası eleme maçında 90 dakika sahada kalırken, 9'da 8 ikili mücadele kazanma ve 70'te 61 isabetli pas (maçın en iyisi) oranlarıyla tam not aldı. Kjaer'in formunu bulması, derbi öncesi teknik heyeti sevindirdi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kjaer sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.