 Kaptanlardan ‘birlik’ yemeği – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Kaptanlardan ‘birlik’ yemeği

    Kaptanlardan ‘birlik’ yemeği
    derbisi öncesi takımda birlik havası oluşturmak için yemek organizasyonu yapılacak. Kaleci Volkan Demirel'in önderliğinde düzenlenecek etkinlikte tüm oyuncular bir araya gelip, yemek yiyecekler. Ailelerin de yer alacağı organizasyonda hem derbi hakkında görüş alışverişinde bulunulacak hem de takım kaynaşması pekiştirilecek. Arası açık olanlar buzları eritecek, Galatasaray önüne tek yumruk olarak çıkılacak.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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