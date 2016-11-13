 ‘İstikrarlı’ bir forvet istiyor – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ‘İstikrarlı’ bir forvet istiyor

    ‘İstikrarlı’ bir forvet istiyor
    Elinde , Sow, ve gibi 4 forveti olan Advocaat yönetime golcü konusunda yakındı. Hollandalı'nın "Forvetler istikrarsız. Sürekli oynayıp, başarılı olan bir golcüm yok. İstikrarlı birini istiyorum" şeklinde rapor sunduğu bildirildi. UEFA'nın finansal takibi nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan kulübün, devre arasında Advocaat'ın bu isteğini değerlendirebileceği gelen haberler arasında.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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