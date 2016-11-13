 Derbi Şöleni – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Derbi Şöleni

    Derbi Şöleni

    Derbi haftası basketbolla start alıyor. ’nin erkek takımı bugün Galatasaray’ı konuk ederken, kadınlar ise Beşiktaş’ı ağırlayacak.

    'nin 6. haftasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı bu akşam 'ı konuk edecek. 'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Lig TV3 naklen yayınlanacak. Euroleague'de Baskonia'ya deplasmanda 86-52 mağlup olan Kanarya, TBL'deki son 4 maçını ise kazanmıştı. En son Darüşşafaka Doğuş'u rakip sahada 79-78 deviren sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı da yenerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

    'de sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Bogdanovic'in oynaması beklenmiyor. Luigi Datome, 10 sayı daha bulması durumunda, lig kariyerindeki 500 sayı barajını aşacak.

    ACIMASIZ EV SAHİBİ
    Fenerbahçe, Galatasaray'a Ülker Sports Arena'da hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertli takım, 4 sezon önce açılan Ataşehir'deki salonda ezeli rakibi ile oynadığı 12 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Kanarya ayrıca 5 sezondur sahasında oynadığı maçlarda Cimbom'a mağlup olmuyor. Başantrenör Obradovic de Galatasaray Odebank Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı kariyerinde iç sahada oynadığı 15 mücadeleden de galip ayrıldı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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