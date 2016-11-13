Derbi Şöleni
Derbi haftası basketbolla start alıyor. Fenerbahçe’nin erkek takımı bugün Galatasaray’ı konuk ederken, kadınlar ise Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Bogdanovic'in oynaması beklenmiyor. Luigi Datome, 10 sayı daha bulması durumunda, lig kariyerindeki 500 sayı barajını aşacak.
ACIMASIZ EV SAHİBİ
Fenerbahçe, Galatasaray'a Ülker Sports Arena'da hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertli takım, 4 sezon önce açılan Ataşehir'deki salonda ezeli rakibi ile oynadığı 12 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Kanarya ayrıca 5 sezondur sahasında oynadığı maçlarda Cimbom'a mağlup olmuyor. Başantrenör Obradovic de Galatasaray Odebank Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı kariyerinde iç sahada oynadığı 15 mücadeleden de galip ayrıldı.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:35
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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