 Cimbom’u yen ‘özel primi’ kap – Fotomaç – 13 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Cimbom’u yen ‘özel primi’ kap

    Cimbom’u yen ‘özel primi’ kap

    Yönetim derbi öncesi kesenin ağzını açacak...

    Tek maça primi kaldıran başkan 'ın derbisinin kritik önemde olması nedeniyle motivasyonu artırmak için galibiyete özel prim belirleyeceği belirtildi. Rakamın 500 ile 1 milyon dolar arasında olacağı ifade edildi. Uzun zamandır tek maç üzerinden prim almayan sarı-lacivertli oyuncuların, bu jest ile daha da hırslanması bekleniyor.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom’u yen ‘özel primi’ kap haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.