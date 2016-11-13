''Biletler bitene kadar almaya devam''

Fenerbahçe, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi bilet satışına ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı devam etmektedir.

Biletler tükendiğinde kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılacaktır. Tarafımızdan resmi açıklama yapılana dek, taraftarlarımız bilet satın almaya devam edebilirler.

Taraftarlarımızdan, karaborsa bilet yerine, yasal satış kanalı www.passo.com.tr adresinde devam eden bilet satışına itibar etmelerini rica ederiz.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.