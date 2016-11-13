''Biletler bitene kadar almaya devam''
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli ekipten taraftarına bilet açıklaması geldi.
Fenerbahçe, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi bilet satışına ilişkin açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı devam etmektedir.
Biletler tükendiğinde kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılacaktır. Tarafımızdan resmi açıklama yapılana dek, taraftarlarımız bilet satın almaya devam edebilirler.
Taraftarlarımızdan, karaborsa bilet yerine, yasal satış kanalı www.passo.com.tr adresinde devam eden bilet satışına itibar etmelerini rica ederiz.
Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:24
- ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''
Toplam 1
Yorum
alper amin
- Prim ne kadar olacak?
Toplam 5
Yorum
ZaZa Prim ney ya. ALLAH aşkına,,,,tamam diyelim prim var,, kaybedilen ve berabere biten maçlardan, bu defa yönetim futbolculardan para kessin dimi,,, eee kazanılan maç olursa ,,kaybettiğin veya berabere kaldığın Zaman'da yönetim para kessin,, o Zaman bak bakalım ayak topuna. Kafa ile gırerler,, Şenol hocanın. Bır lafı var ,diyorki,, eskiden açlar oynardı parası olan izlerdi,, şimdi ise,, parası olan oynuyor aç olan izliyor,,
- Eric Gerets üzdü
Toplam 4
Yorum
Sefere Allah şifa versin.
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