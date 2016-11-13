 ''Biletler bitene kadar almaya devam'' – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ''Biletler bitene kadar almaya devam''

    ''Biletler bitene kadar almaya devam''

    'in 11. haftasında oynanacak olan - derbisi öncesinde sarı-lacivertli ekipten taraftarına bilet açıklaması geldi.

    , 20 Kasım Pazar günü, 'nde oynanacak derbisi öncesi bilet satışına ilişkin açıklamada bulundu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Turgay Şeren Sezonu'nun 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletlerinin genel satışı devam etmektedir.

    Biletler tükendiğinde kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılacaktır. Tarafımızdan resmi açıklama yapılana dek, taraftarlarımız bilet satın almaya devam edebilirler.

    Taraftarlarımızdan, karaborsa bilet yerine, yasal satış kanalı www.passo.com.tr adresinde devam eden bilet satışına itibar etmelerini rica ederiz.

    Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:24
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