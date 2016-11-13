 Altyapı ‘Paşa’ gibi – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Altyapı ‘Paşa’ gibi

    Altyapı ‘Paşa’ gibi
    Akademi takımları, Kasımpaşa karşısında haftayı çifte galibiyetle kapattı. U15'ler, 10. hafta maçında kendisi gibi namağlup olan 'yı Serhat ve Önder'in golleri ile 2-0 yenerek, liderliğe yükseldi. U14'ler ise Kasımpaşa U14 takımını Yusuf'un tek golüyle 1-0 devirdi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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