RvP’ye terlemek bile yasak
Doktorlar, Akhisar maçında sol göz kapağı yarılan Robin van Persie'ye bazı kısıtlamalar getirdi.
Bir süre topa kafa vurmaması istenen Hollandalı yıldıza, gözü mikrop kapmasın diye terlemek bile yasak! Göz kapağına operasyon yapılan Van Persie'nin maç 20 Kasım'daki G.Saray maçına kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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