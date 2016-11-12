RvP’ye terlemek bile yasak

Doktorlar, Akhisar maçında sol göz kapağı yarılan Robin van Persie'ye bazı kısıtlamalar getirdi.

Bir süre topa kafa vurmaması istenen Hollandalı yıldıza, gözü mikrop kapmasın diye terlemek bile yasak! Göz kapağına operasyon yapılan Van Persie'nin maç 20 Kasım'daki G.Saray maçına kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.