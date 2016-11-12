 RvP’ye terlemek bile yasak – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    RvP’ye terlemek bile yasak

    RvP’ye terlemek bile yasak

    Doktorlar, Akhisar maçında sol göz kapağı yarılan 'ye bazı kısıtlamalar getirdi.

    Bir süre topa kafa vurmaması istenen Hollandalı yıldıza, gözü mikrop kapmasın diye terlemek bile yasak! Göz kapağına operasyon yapılan Van Persie'nin maç 20 Kasım'daki G.Saray maçına kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:17
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