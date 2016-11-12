Rekora gidiyor

F.Bahçelilerin yoğun ilgi gösterdiği G.Saray derbisinin bilet satışı patladı. 25 bini bulan, kombinelerle 35 bini aşan satışların maça kadar 50 bini bulması beklenirken, Kanarya sezonun seyirci rekorunu Aslan’dan alacak.

Ligin 11. haftasında yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi bilet satışında rekora koşuyor. Derbi karşılaşması için önceki gün 17 bin bilet satıldığının bildirilmesinin ardından dün ise bu rakamın 25 bin civarına çıktığı açıklandı. Maç gününe kadar 40 bini bulması beklenen bu rakama 10 bine yakın kombine bilet satışı da eklenince bu sezonun yeni seyirci rekoru kırılacak ve 50 bin 509 kişi kapasiteli Ülker Stadı hınca hınç dolacak.



Ligin 6. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinde tribünlerde 40 bin 812 kişi yer almış ve bu sezonun taraftar rekoru olmuştu. Fenerbahçe, böylece 50 bin satışına ulaşırsa Galatasaray'ın bu sezonki taraftar sayısını geride bırakacak. Öte yandan dün resmi siteden yapılan açıklamada taraftarların karaborsa bilet satışı konusunda dikkatli olmaları istenirken, bunun önüne geçilmesi için emniyet birimleri ile birlikte gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.