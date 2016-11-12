 Rekora gidiyor – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Rekora gidiyor

    Rekora gidiyor

    F.Bahçelilerin yoğun ilgi gösterdiği G.Saray derbisinin bilet satışı patladı. 25 bini bulan, kombinelerle 35 bini aşan satışların maça kadar 50 bini bulması beklenirken, Kanarya sezonun seyirci rekorunu Aslan’dan alacak.

    Ligin 11. haftasında yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi bilet satışında rekora koşuyor. Derbi karşılaşması için önceki gün 17 bin bilet satıldığının bildirilmesinin ardından dün ise bu rakamın 25 bin civarına çıktığı açıklandı. Maç gününe kadar 40 bini bulması beklenen bu rakama 10 bine yakın kombine bilet satışı da eklenince bu sezonun yeni seyirci rekoru kırılacak ve 50 bin 509 kişi kapasiteli Ülker Stadı hınca hınç dolacak.

    Ligin 6. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinde tribünlerde 40 bin 812 kişi yer almış ve bu sezonun taraftar rekoru olmuştu. Fenerbahçe, böylece 50 bin satışına ulaşırsa Galatasaray'ın bu sezonki taraftar sayısını geride bırakacak. Öte yandan dün resmi siteden yapılan açıklamada taraftarların karaborsa bilet satışı konusunda dikkatli olmaları istenirken, bunun önüne geçilmesi için emniyet birimleri ile birlikte gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rekora gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.