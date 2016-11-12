 QNB Finansbank potanın yeni sponsoru – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    QNB Finansbank potanın yeni sponsoru

    QNB Finansbank potanın yeni sponsoru
    QNB Finansbank, bu sezondan geçerli olmak üzere üç yıl boyunca Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sırt sponsoru oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşma ve detaylarla ilgili ilerleyen günlerde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlenecek, basın toplantısının günü ve saati daha sonra duyurulacaktır" denildi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    QNB Finansbank potanın yeni sponsoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.