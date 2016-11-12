QNB Finansbank potanın yeni sponsoru
QNB Finansbank, bu sezondan geçerli olmak üzere üç yıl boyunca Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sırt sponsoru oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşma ve detaylarla ilgili ilerleyen günlerde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlenecek, basın toplantısının günü ve saati daha sonra duyurulacaktır" denildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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