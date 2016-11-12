QNB Finansbank potanın yeni sponsoru

QNB Finansbank, bu sezondan geçerli olmak üzere üç yıl boyunca Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sırt sponsoru oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşma ve detaylarla ilgili ilerleyen günlerde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlenecek, basın toplantısının günü ve saati daha sonra duyurulacaktır" denildi.