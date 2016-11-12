Ozan’da umutlu bekleyiş
Sarı-lacivertli ekipte cezalı Mehmet Topal'ın yerine Galatasaray maçında kimin oynayacağı tartışılırken, sevindirici bir gelişme yaşandı. Ayağındaki sakatlık tamamen geçen Ozan Tufan'ın az da olsa derbide forma giyme ihtimali belirdi. Ozan'ın pazartesi ya da salı günü MR'ının çekileceği, sonuçları iyi çıkarsa takıma katılabileceği bildirildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
Ozan’da umutlu bekleyiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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