 Ozan’da umutlu bekleyiş – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Ozan’da umutlu bekleyiş

    Ozan’da umutlu bekleyiş
    Sarı-lacivertli ekipte cezalı Mehmet Topal'ın yerine Galatasaray maçında kimin oynayacağı tartışılırken, sevindirici bir gelişme yaşandı. Ayağındaki sakatlık tamamen geçen Ozan Tufan'ın az da olsa derbide forma giyme ihtimali belirdi. Ozan'ın pazartesi ya da salı günü MR'ının çekileceği, sonuçları iyi çıkarsa takıma katılabileceği bildirildi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:33
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