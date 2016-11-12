İngilizlerden Mikel iddiası
İngiliz ?basınından F.Bahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Chelse'den ayrılma kararı alan Obi Mikel'in gidebileceği takımlar arasında F.Bahçe'nin de olduğu öne sürüldü. Haberlerde, F.Bahçe'nin haricinde M. United, Marsilya ve Juventus gibi takımların da 29 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu belirtildi. Mikel'in görev yaptığı ön libero mevkii, sarı-lacivertli takımın transfer ihtiyacı duymadığı tek bölge.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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