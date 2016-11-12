İngilizlerden Mikel iddiası

İngiliz ?basınından F.Bahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Chelse'den ayrılma kararı alan Obi Mikel'in gidebileceği takımlar arasında F.Bahçe'nin de olduğu öne sürüldü. Haberlerde, F.Bahçe'nin haricinde M. United, Marsilya ve Juventus gibi takımların da 29 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu belirtildi. Mikel'in görev yaptığı ön libero mevkii, sarı-lacivertli takımın transfer ihtiyacı duymadığı tek bölge.