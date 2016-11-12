F.Bahçe fren yaptı

Avrupa Ligi’nde ilk dört maçını kazanarak sezona süper başlayan sarı-lacivertliler, UNICS Kazan’dan sonra Baskonia’ya da kaybetti

THY Avrupa Ligi'ndeki iddialı ekibimiz Fenerbahçe, son iki maçında adeta acı bir fren yaptı. Sezonun ilk dört maçından zaferle ayrılıp taraftarını coşturan sarı-lacivertliler, UNICS Kazan'ın ardından İspanyol temsilcisi Baskonia'ya da mağlup oldu: 86-52. Deplasmanda karşılaştığı rakibi karşısında ilk periyodu 14-11 mağlup kapatan Kanarya, ikinci periyotta farkın açılmasını engelleyemedi ve ilk devre 41-24 ev sahibi Baskonia lehine sonuçlandı.



İPİN UCU BİR KEZ KAÇINCA...

Farkın açılmasından sonra oyunda etkinliğini iyice kaybeden Fenerbahçe, üçüncü çeyrek sonunda 27 sayı geriye düştü: 67-40. Maçı çevirme şansı azalan Kanarya, son çeyrekte de etkili olamadı ve sahadan 86-52 mağlup ayrıldı.