Etme eyleme Lens
Doktorların, Belçika maçında baldırında ağrı hissetmesine rağmen oyuna devam edip sakatlanan Hollandalı yıldızı, “Üst üste çok maç yaptın, biraz dinlen. Kendini Lüksemburg maçına sakla” diye uyardığı ortaya çıktı. Lens, G.Saray derbisinin yanı sıra Çaykur Rize maçında da yok!
Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve çekilen MR sonucunda sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Jeremain Lens'in Galatasaray derbisinde oynayamayacağı kesinleşti. 28 yaşındaki yıldızın, ligde 12. haftadaki Çaykur Rize karşılaşmasında da oynamasının imkansız zor olduğu belirtildi. Sakatlandığı Belçika maçının ilk yarısında adalesinde ağrı hisseden, buna rağmen ikinci yarıya çıkarak adeta kendini yakan Lens, Fenerbahçe Sağlık Heyeti'nin uyarılarını da kulak arkası etmiş. Lig TV'nin haberine göre, kulüp doktorlarının Lens'i, "Belçika maçı hazırlık maçı, istersen oynama, kendini Lüksemburg maçına sakla" diye uyardığı ortaya çıktı.
17 GÜNDE 5 MAÇ YAPTI
Ancak 1 yılı aşkın bir aradan sonra milli takıma davet edilen Lens, oynayıp kendini gösterme adına hırs yapınca sakatlandı. Adalesi 17 günde 5 maçı kaldırmayan Jeremain Lens'in 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde oynamayacağı kesinleşirken, bir hafta sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasını da kaçıracağı bildirildi.
KENDİSİ DE ONAYLADI: EVET, BİRKAÇ HAFTA YOKUM
Lens, instagram hesabından "derbide oynayamayacağı" haberlerini doğruladı. İşte o paylaşım: "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Ama çok çalışacağım ve daha güçlü döneceğim. Hepinize destek mesajlarınız için teşekkür ederim."
HOLLANDA'YA SAĞLAM GİDEN SAKAT DÖNÜYOR!
Fenerbahçeli Jeremain Lens'in Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanması ve son iki kamp döneminde Galatasaraylı Sneijder ile birlikte toplam 9 oyuncunun da benzer sorunu yaşaması Hollanda basınında gündeme çıktı. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Danny Blind, "Bizi suçlamak saçma. Oyunculara sorunları olup olmadığını soruyoruz, bize bir şey söylemiyorlar" dedi.
17 GÜNDE 5 MAÇ YAPTI
Ancak 1 yılı aşkın bir aradan sonra milli takıma davet edilen Lens, oynayıp kendini gösterme adına hırs yapınca sakatlandı. Adalesi 17 günde 5 maçı kaldırmayan Jeremain Lens'in 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde oynamayacağı kesinleşirken, bir hafta sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasını da kaçıracağı bildirildi.
KENDİSİ DE ONAYLADI: EVET, BİRKAÇ HAFTA YOKUM
Lens, instagram hesabından "derbide oynayamayacağı" haberlerini doğruladı. İşte o paylaşım: "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Ama çok çalışacağım ve daha güçlü döneceğim. Hepinize destek mesajlarınız için teşekkür ederim."
HOLLANDA'YA SAĞLAM GİDEN SAKAT DÖNÜYOR!
Fenerbahçeli Jeremain Lens'in Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanması ve son iki kamp döneminde Galatasaraylı Sneijder ile birlikte toplam 9 oyuncunun da benzer sorunu yaşaması Hollanda basınında gündeme çıktı. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Danny Blind, "Bizi suçlamak saçma. Oyunculara sorunları olup olmadığını soruyoruz, bize bir şey söylemiyorlar" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
Toplam 2
Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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