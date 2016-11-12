Corzo hayran bıraktı
F.Bahçe'nin scout'ları Kemalettin Şentürk ile Saffet Akbaş, Racing'li Oscar Romero'nun son durumunu görmek için önceki gün Paraguay-Peru maçını izledi. Ancak Paraguaylı on numara döküldü. İkili, Paraguay'ın 4-1 kaybettiği maçta Peru'nun sağ beki Aldo Corzo'ya ise hayran kaldı. Deportivo Municipal'da oynayan Corzo, listeye dahil edildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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