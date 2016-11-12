Corzo hayran bıraktı

F.Bahçe'nin scout'ları Kemalettin Şentürk ile Saffet Akbaş, Racing'li Oscar Romero'nun son durumunu görmek için önceki gün Paraguay-Peru maçını izledi. Ancak Paraguaylı on numara döküldü. İkili, Paraguay'ın 4-1 kaybettiği maçta Peru'nun sağ beki Aldo Corzo'ya ise hayran kaldı. Deportivo Municipal'da oynayan Corzo, listeye dahil edildi.