Atiker Konya Salih’i de istiyor
Konyaspor, Aatif'ın ardından Salih Uçan'a da göz koydu.
Başkan Ali Ay'ın daha önce Aatif ile ilgilendiklerini açıklamasının ardından yeşil-beyazlıların başkan yardımcısı Fatih Yılmaz da Salih Uçan planlarını açıkladı. Yılmaz, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Evet Salih Uçan'ı da istiyoruz. Bu konuyu da gündemimize aldık. Menajerler arasında da konuşuldu. Ancak henüz bir gelişme yok" ifadesini kullandı.
Salih'in Konyaspor ile adının anılması üzerine genç oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun da bir açıklamada bulundu. "Kiralama konusunda
bize gelen net bir teklif yok" diyen Uzun, futbolcusunun çalışmalarına devam ettiğini, oynama sırası geldiğinde elinden geleni yapacağını belirtti.
AATİF LİSTEDEN SİLİNDİ
Son haftalarda yakaladığı çıkışla parmak ısırtan Aatif, takımda kalmayı garantiledi. 1 ay öncesine kadar satılacak isimler arasında ilk sırada olduğu konuşulan Faslı futbolcu, son 2 maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterince Advocaat'ın gözüne girmeyi başararak adını 'gönderilecekler listesinden' sildirdi.
Salih'in Konyaspor ile adının anılması üzerine genç oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun da bir açıklamada bulundu. "Kiralama konusunda
bize gelen net bir teklif yok" diyen Uzun, futbolcusunun çalışmalarına devam ettiğini, oynama sırası geldiğinde elinden geleni yapacağını belirtti.
AATİF LİSTEDEN SİLİNDİ
Son haftalarda yakaladığı çıkışla parmak ısırtan Aatif, takımda kalmayı garantiledi. 1 ay öncesine kadar satılacak isimler arasında ilk sırada olduğu konuşulan Faslı futbolcu, son 2 maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterince Advocaat'ın gözüne girmeyi başararak adını 'gönderilecekler listesinden' sildirdi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:25
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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