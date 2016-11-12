 Atiker Konya Salih’i de istiyor – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Atiker Konya Salih’i de istiyor

    Atiker Konya Salih’i de istiyor

    Konyaspor, Aatif'ın ardından 'a da göz koydu.

    Başkan Ali Ay'ın daha önce Aatif ile ilgilendiklerini açıklamasının ardından yeşil-beyazlıların başkan yardımcısı Fatih Yılmaz da planlarını açıkladı. Yılmaz, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Evet Salih Uçan'ı da istiyoruz. Bu konuyu da gündemimize aldık. Menajerler arasında da konuşuldu. Ancak henüz bir gelişme yok" ifadesini kullandı.

    Salih'in Konyaspor ile adının anılması üzerine genç oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun da bir açıklamada bulundu. "Kiralama konusunda
    bize gelen net bir teklif yok" diyen Uzun, futbolcusunun çalışmalarına devam ettiğini, oynama sırası geldiğinde elinden geleni yapacağını belirtti.

    AATİF LİSTEDEN SİLİNDİ
    Son haftalarda yakaladığı çıkışla parmak ısırtan Aatif, takımda kalmayı garantiledi. 1 ay öncesine kadar satılacak isimler arasında ilk sırada olduğu konuşulan Faslı futbolcu, son 2 maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterince Advocaat'ın gözüne girmeyi başararak adını 'gönderilecekler listesinden' sildirdi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:25
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