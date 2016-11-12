Sezon ?başında Cagliari'nin yolunu tutan Bruno Alves, İtalya'da mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce Porto, Zenit ve F.Bahçe'de forma giyen tecrübeli stoper, Serie A'ya yeni yükselen Cagliari'yi neden seçtiğini şöyle açıkladı: "Bu benim için yeni bir deneyim. Ben bu takıma yardımcı olmak için buradayım."