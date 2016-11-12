Alves İtalya’da mutlu
Sezon ?başında Cagliari'nin yolunu tutan Bruno Alves, İtalya'da mutlu olduğunu söyledi.
Daha önce Porto, Zenit ve F.Bahçe'de forma giyen tecrübeli stoper, Serie A'ya yeni yükselen Cagliari'yi neden seçtiğini şöyle açıkladı: "Bu benim için yeni bir deneyim. Ben bu takıma yardımcı olmak için buradayım."
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
Alves İtalya’da mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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