 Alves İtalya’da mutlu – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Alves İtalya’da mutlu

    Alves İtalya’da mutlu

    Sezon ?başında Cagliari'nin yolunu tutan Bruno Alves, İtalya'da mutlu olduğunu söyledi.

    Daha önce Porto, Zenit ve F.Bahçe'de forma giyen tecrübeli stoper, Serie A'ya yeni yükselen Cagliari'yi neden seçtiğini şöyle açıkladı: "Bu benim için yeni bir deneyim. Ben bu takıma yardımcı olmak için buradayım."
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:26
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