Yengeden al haberi
Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'la oynadığı maçta gözünden yaralananan Robin van Persie'nin eşi, kocasının son durumunu Instagram'dan paylaştı.
Bayan Büşra van Persie, eşiyle beraber güneşlendikleri bir fotoğrafı paylaştı ve altına da, "Yeniden güzel görünüyor. Daha önce boksör gibiydi" yorumunu yazdı. Fotoğrafta Van Persie'nin gözünde ciddi bir hasar olmadığı görüldü.
Hollandalı yıldızın 20 Kasım'daki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:36
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 Geçmiş Olsun Lens.Iyi Oyuncusun Bir Beşiktaşlı Olarak Izlemekten Keyif Aliyorum.Fener Için Büyük eksik
- Fenerbahçe’ye yeni sağ bek
Toplam 4
Yorum
hasan Fenerbahçenin sağ bek ihtiyacı yok Şener var kimse farkında değil
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
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