 Yengeden al haberi – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Yengeden al haberi

    Yengeden al haberi

    Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'la oynadığı maçta gözünden yaralananan Robin van Persie'nin eşi, kocasının son durumunu Instagram'dan paylaştı.

    Bayan Büşra van Persie, eşiyle beraber güneşlendikleri bir fotoğrafı paylaştı ve altına da, "Yeniden güzel görünüyor. Daha önce boksör gibiydi" yorumunu yazdı. Fotoğrafta Van Persie'nin gözünde ciddi bir hasar olmadığı görüldü.

    Hollandalı yıldızın 20 Kasım'daki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:36
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