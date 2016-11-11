Yengeden al haberi

Bayan Büşra van Persie, eşiyle beraber güneşlendikleri bir fotoğrafı paylaştı ve altına da, "Yeniden güzel görünüyor. Daha önce boksör gibiydi" yorumunu yazdı. Fotoğrafta Van Persie'nin gözünde ciddi bir hasar olmadığı görüldü.

Hollandalı yıldızın 20 Kasım'daki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.



