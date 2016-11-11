van Persie hassasiyeti
Dünkü idmanın ikinci bölümünde yer almayan Robin van Persie'nin derbi öncesi sakatlık riskine karşı "korunduğu" öğrenildi. Sık sık kontrolden geçirilen RvP'nin ManU maçında da bu şüphe yüzünden oynatılmadığı, sakatlanması halinde 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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