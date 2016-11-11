 van Persie hassasiyeti – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    van Persie hassasiyeti

    van Persie hassasiyeti
    Dünkü idmanın ikinci bölümünde yer almayan 'nin derbi öncesi sakatlık riskine karşı "korunduğu" öğrenildi. Sık sık kontrolden geçirilen RvP'nin ManU maçında da bu şüphe yüzünden oynatılmadığı, sakatlanması halinde 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    van Persie hassasiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.