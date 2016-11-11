 ‘Seneye hoca Mario Been’ – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Seneye hoca

    ‘Seneye hoca Mario Been’
    Hollandalı eski milli futbolcu , Dick Advocaat'ın sağlık durumunun, iki sezon üst üste 'de kalmasına engel olduğunu söyledi. Kieft, "Fenerbahçe'nin başına gelecek sezon Advocaat'ın yardımcısı geçebilir" iddiasında bulundu.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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