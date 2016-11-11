 Rodriguinho iddiası – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    iddiası

    Rodriguinho iddiası
    'lı 'nun ara transferde Avrupa'ya geçiş yapabileceği, en kuvvetli adayların ve olduğu ileri sürüldü. Brezilya basınında çıkan haberlerde, iki Türk kulübünün 28 yaşındaki on numara için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:44
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