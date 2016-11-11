Rodriguinho iddiası
Corinthians'lı Rodriguinho'nun ara transferde Avrupa'ya geçiş yapabileceği, en kuvvetli adayların F.Bahçe ve Beşiktaş olduğu ileri sürüldü. Brezilya basınında çıkan haberlerde, iki Türk kulübünün 28 yaşındaki on numara için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı iddia edildi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cimbom patlama peşinde
Toplam 1
Yorum
Cardon Helle galatasaray alır
- Emre Çolak pişmanlığı
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Yorum
No Comment Yıllarca aynı seviyede oynadı ispanyada kendisini buldu emin olun yine kalsaydı yine eski emreyi izlerdik bu türkiye ligi futbolculara yaramıyor...
- Ümitler, Panzer’i geçemedi
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Yorum
kaan001 kırmızı yaktı bizi :(
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