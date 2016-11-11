 Kılıç’a tebrik – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Kılıç’a tebrik

    Kılıç’a tebrik
    Sarı-Lacivertliler Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kutladı. Kutlama mesajında, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın , WADA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Sayın Akif Çağatay Kılıç'ı tebrik ediyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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