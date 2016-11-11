 Kendini yaktı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Kendini yaktı

    Kendini yaktı

    Milli maçta sol arka adalesinden sakatlanan Lens’in dev maçta oynama ihtimali yüzde 10 bile değil Hollandalı futbolcu ağrı hissetmesine rağmen oyuna devam etti, hem kendini hem F.Bahçe’yi yaktı.

    'ye, 20 Kasım'da Kadıköy'de oynanacak G.Saray derbisi öncesi bir kötü haber daha geldi. Hollanda'nın önceki gece Belçika ile oynadığı milli maçın 66. dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Jeremain Lens'in durumunun çok ciddi olduğu belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu, Lüksemburg maçının kadrosundan çıkartıldı.

    TAKIMIN EN BÜYÜK KOZU
    Kampı terk eden Lens'in durumu henüz netlik kazanmasa da idmanlara başlayabilmesi için en az 10 günlük bir tedavi sürecine ihtiyaç duyulduğu, derbide oynamasının ise neredeyse imkansız olduğu bildirildi. Cezalı Mehmet Topal'dan sonra takımın en büyük kozu Lens'ten gelen bu haber, sarı- lacivertlilerde şok etkisi yaptı. 1 yıl aradan sonra Belçika ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Hollanda Milli Takımı'na dönen Lens'in ilk yarıda adalesinde zorlanma hissettiği, buna rağmen oynama hırsının kurbanı olup ikinci yarıya çıktığı öğrenildi.

    KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
    Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan 'in durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Milli takımdan çıkarılan ve Türkiye'ye dönen Lens'in Liv Hospital'da kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından kontrollerden geçirildiği bildirildi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Lens'in sol bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadesi kullanıldı. Hollandalı yıldız, yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak.



    İŞTE LENS'İN SAKATLANDIĞI AN
    Jeremain Lens, bir dripling sırasında sol arka adalesinde çekme hissetti ve oyundan çıktı. Belçika ile 1-1 berabere kalan Hollanda, golü Lens'in yaptırdığı penaltı ile bulmuştu.

    O YOKSA GALİBİYET DE YOK
    F.Bahçe, Feneyoord maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Lens'in yokluğunda Osmanlıspor ve Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmiş, Avrupa Ligi'nde ise M.United'a 4-1 yenilmişti.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:02
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