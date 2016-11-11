Kendini yaktı
Milli maçta sol arka adalesinden sakatlanan Lens’in dev maçta oynama ihtimali yüzde 10 bile değil Hollandalı futbolcu ağrı hissetmesine rağmen oyuna devam etti, hem kendini hem F.Bahçe’yi yaktı.
TAKIMIN EN BÜYÜK KOZU
Kampı terk eden Lens'in durumu henüz netlik kazanmasa da idmanlara başlayabilmesi için en az 10 günlük bir tedavi sürecine ihtiyaç duyulduğu, derbide oynamasının ise neredeyse imkansız olduğu bildirildi. Cezalı Mehmet Topal'dan sonra takımın en büyük kozu Lens'ten gelen bu haber, sarı- lacivertlilerde şok etkisi yaptı. 1 yıl aradan sonra Belçika ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Hollanda Milli Takımı'na dönen Lens'in ilk yarıda adalesinde zorlanma hissettiği, buna rağmen oynama hırsının kurbanı olup ikinci yarıya çıktığı öğrenildi.
KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe, Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Jeremain Lens'in durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Milli takımdan çıkarılan ve Türkiye'ye dönen Lens'in Liv Hospital'da kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından kontrollerden geçirildiği bildirildi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Lens'in sol bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadesi kullanıldı. Hollandalı yıldız, yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak.
İŞTE LENS'İN SAKATLANDIĞI AN
Jeremain Lens, bir dripling sırasında sol arka adalesinde çekme hissetti ve oyundan çıktı. Belçika ile 1-1 berabere kalan Hollanda, golü Lens'in yaptırdığı penaltı ile bulmuştu.
O YOKSA GALİBİYET DE YOK
F.Bahçe, Feneyoord maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Lens'in yokluğunda Osmanlıspor ve Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmiş, Avrupa Ligi'nde ise M.United'a 4-1 yenilmişti.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:02
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
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