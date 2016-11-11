 İspanya’da telafi peşinde – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    İspanya’da telafi peşinde

    İspanya’da telafi peşinde
    , 'in 6. haftasında bugün İspanya'dan 'yla deplasmanda saat 23.00'te karşılaşacak. Geçen hafta 23 maçlık iç saha yenilmezliğini U.Kazan'a karşı kaybeden temsilcimiz, puan tablosunda 4 galibiyet, 1 yenilgiyle 3 sırada. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Lig TV 3'ten yayınlanacak karşılaşmada, 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 8. olan rakibi karşısında bu kaybı telafi etmeye çalışacak.

    'BASKONİA'NIN BİRÇOK KOZU VAR'
    F.Bahçe koçu bugün oynayacakları Baskonia maçının zorluğuna değindi. Obra, "Geçen sezona göre çok fazla oyuncusunu ve antrenörlerini değiştiren ancak buna rağmen çok uzun süredir birlikte oynayan bir ekipmiş gibi sezona giren bir takım. Hem hücumda hem de savunmada birçok kozu olan bir takımla karşılaşacağız. Bu nedenle oldukça zor bir maç olmasını bekliyorum" diye konuştu.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:50
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