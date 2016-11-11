 Hazırlıklar devam etti – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Hazırlıklar devam etti

    Hazırlıklar devam etti
    , ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. 'nde sabah yapılan çalışma top kapma ve pas ağırlıklı geçerken, antrenman dar alanda çift kale ile sonlandırıldı. Golcü Robin Van Persie, çalışmanın ikinci bölüme katılmadı.

    FENER'DE 3 GÜN TATİL
    F.Bahçeli futbolcular, bugünden itibaren üç gün izinli. Pazartesi hazırlıklarına yeniden start verecek olan sarı- lacivertlilerde birçok futbolcu tatil programı yaptı. Hollanda'da bulunan ve yardımcılarından her gün rapor alan Advocaat'ın pazartesi takımın başında olup olmayacağı merak konusu.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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