"Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"

Hollanda Milli Takımı'nın 9 Kasım'da Belçika'yla oynadığı maçta sol bacak üst arka adalesinden sakatlanan Lens, durumuyla ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a attığı frikik golünün sevincini yaşadığı bir fotoğrafı paylaşan Lens, yaptığı açıklamada, "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Güçlü dönmek için çok çalışacağım. Bütün güzel mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Lens'in en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.