"Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım'da Galatasaray'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a attığı frikik golünün sevincini yaşadığı bir fotoğrafı paylaşan Lens, yaptığı açıklamada, "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Güçlü dönmek için çok çalışacağım. Bütün güzel mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Lens'in en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:27
- İlk hedef 3'te 3
Toplam 2
Yorum
G Yarınki maçta kadro Volkan Gökhan Yalçın Mehmet Hasan Tolga Oğuzhan Hakan arda Volkan Burak on biriyle çıkmalı hoca ofansif oynamalıyız
- Her şey galibiyet için
Toplam 2
Yorum
Muslera Aslan sana sonuna kadar katiliyorum selcuk semih sabri oynamasin kazaniriz
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 Geçmiş Olsun Lens.Iyi Oyuncusun Bir Beşiktaşlı Olarak Izlemekten Keyif Aliyorum.Fener Için Büyük eksik
"Galatasaray derbisinde oynayamayacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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