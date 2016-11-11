Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, 20 Kasım'da oynanacak derbi maç öncesi güzel bir tablo ortaya koydu. Fenerbahçe İzmir Şubesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne rastlayan kan bağışı kampanyasına Galatasaraylılar da formalarını giyerek destek verdi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 2
Yorum
Tolga Hocanın hası Şenol Güneştir demek istemiş
- Her şey galibiyet için
Toplam 1
Yorum
Aslan SELCUK-SEMIH VE ZABRY OYNAMASIN MACI KAZANMA SANSIMIZ OLABILIR
Fenerli ve G.Saraylı dayanışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.