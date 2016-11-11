 Fenerli ve G.Saraylı dayanışması – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Fenerli ve G.Saraylı dayanışması

    Fenerli ve G.Saraylı dayanışması
    ve taraftarları, 20 Kasım'da oynanacak derbi maç öncesi güzel bir tablo ortaya koydu. Fenerbahçe İzmir Şubesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne rastlayan kan bağışı kampanyasına Galatasaraylılar da formalarını giyerek destek verdi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:48
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