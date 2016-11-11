 Fenerbahçe’ye yeni sağ bek – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    ’ye yeni sağ bek

    Fenerbahçe’ye yeni sağ bek

    Sarı-lacivertli kulüp, bekleneni veremeyen Van der Wiel’e “Takım bul” dedi. Advocaat ise Hollandalı oyuncunun yerine ara transferde ’li ’nun kiralanmasını istiyor.

    ara transferde oldukça hareketli günler geçirecek gibi görünüyor. Devre arası için öncelikle on numara arayışında olan sarı-lacivertli ekibin, sağ bek transferi de yapacağı ortaya çıktı. Teknik direktör Dick Advocaat, sezon başında transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Gregory van der Wiel'den umudu kestiğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine kulüp, Hollandalı futbolcunun menajeri Mino Raiola'ya ara transfer döneminde takım bulmasını söyledi.

    Sakat olduğu ileri sürülerek Fenerbahçe ile uzun süredir idmanlara çıkmayıp tek başına çalışan van der Wiel'in de ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi. Advocaat ise Gregory'nin alternatifini İspanya'da buldu. Hollandalı çalıştırıcı, Real Madrid'de forma şansı bulamayan Danilo'nun transfer edilmesini istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı sağ bek bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giydi. Danilo asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen zaman zaman sol bek olarak da görev yapabiliyor.

    DANİLO KİMDİR
    Adı: Luiz da Silva
    Doğum tarihi: 15 Temmuz 1991
    Doğum yeri: Bicas, Brezilya
    Boy: 1.84 m.
    Mevki: Sağ bek

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Yıl.......................Takım...................Maç..................Gol
    2009-10..........America MG................37......................4
    2010-11............Santos......................49......................5
    2012-15.............Porto........................91.....................11
    2015-...............................28......................3
    2011-.............Milli Takım....................15.....................0
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:00
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