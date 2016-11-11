Fenerbahçe’ye yeni sağ bek
Sarı-lacivertli kulüp, bekleneni veremeyen Van der Wiel’e “Takım bul” dedi. Advocaat ise Hollandalı oyuncunun yerine ara transferde Real Madrid’li Danilo’nun kiralanmasını istiyor.
Sakat olduğu ileri sürülerek Fenerbahçe ile uzun süredir idmanlara çıkmayıp tek başına çalışan van der Wiel'in de ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi. Advocaat ise Gregory'nin alternatifini İspanya'da buldu. Hollandalı çalıştırıcı, Real Madrid'de forma şansı bulamayan Danilo'nun transfer edilmesini istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı sağ bek bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giydi. Danilo asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen zaman zaman sol bek olarak da görev yapabiliyor.
DANİLO KİMDİR
Adı: Danilo Luiz da Silva
Doğum tarihi: 15 Temmuz 1991
Doğum yeri: Bicas, Brezilya
Boy: 1.84 m.
Mevki: Sağ bek
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl.......................Takım...................Maç..................Gol
2009-10..........America MG................37......................4
2010-11............Santos......................49......................5
2012-15.............Porto........................91.....................11
2015-............Real Madrid...................28......................3
2011-.............Milli Takım....................15.....................0
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:00
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
Fenerbahçe’ye yeni sağ bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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