''En büyük Fener''
Rus futbolcu, Mehmet Topal’ın yokluğunu fırsat olarak nitelerken, “Galip gelip büyük kadro, büyük takım olduğumuzu ve yerine oynayanların da takım için önemli olabileceğini göstereceğiz” diye zafer sözü verdi.
Fenerbahçe'den Roman Neustadter ve Ozan Tufan Sinan Erdem Spor Salonu ve Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda ortaklaşa düzenlenen Maraton ve Spor Fuarı'ndaki 'Hedef 1 Milyon Üye' standını ziyaret etti. 28 yaşındaki Rus futbolcu, Galatasaray derbisi için iddialı konuştu.
'HERKES FORMDA OLACAK'
G.Saray derbisinde takım arkadaşlarından maksimum performans beklediğini belirten Neustadter, "Herkes bu maçta formda olacak. Bu maçın önemini hepimiz biliyoruz. Belki de yılın maçı diyebileceğimiz, buranın en büyük karşılaşmasına çıkacağız. O yüzden takım içerisindeki herkes bu maçın önemini biliyor" dedi. KART cezalısı Mehmet Topal'ın yokluğunu derbide fırsata çevirmek istediklerini söyleyen tecrübeli savunmacı, "Başka oyunculara neler yapabileceklerini gösterebilme şansı gelecek. Derbide galip gelip, büyük kadro, büyük bir takım olduğumuzu ve yerine oynayanların da takım için önemli olabileceğini göstereceğiz. Tek düşüncemiz bu. Kim oynarsa oynasın önemli olan galibiyeti almak" diye iddiasını ortaya koydu.
'G.SARAY'A YİNE ATARIM'
Schalke'de oynarken G.Saray'a gol attığının hatırlatılması üzerine Neustadter, "Umarım derbide de atarım. Bir derbi maçı oynayacağız. Taraftarlar için en önemli karşılaşma. O yüzden G.Saray'a karşı bir Alman takımıyla oynamaktan çok daha farklı olacak" diye gol sözü verdi.
OZAN DERBİ İÇİN DOKTORLARA DUACI
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Ozan Tufan, derbi için doktorları işaret etti. Milli futbolcu, "Zor bir sakatlıktı. Ayağımın üzerine basamıyordum. Doktorlarımızın ve fizyoterapistlerimizin yardımlarıyla atlattım. Koşulara başladım. Fitness'ta gereken idmanlarımızı yapıyoruz. Derbi için yetişebilir miyim bilmiyorum. Onu doktorlarımız söyleyecektir" diye umutlu konuştu.
'HERKES FORMDA OLACAK'
G.Saray derbisinde takım arkadaşlarından maksimum performans beklediğini belirten Neustadter, "Herkes bu maçta formda olacak. Bu maçın önemini hepimiz biliyoruz. Belki de yılın maçı diyebileceğimiz, buranın en büyük karşılaşmasına çıkacağız. O yüzden takım içerisindeki herkes bu maçın önemini biliyor" dedi. KART cezalısı Mehmet Topal'ın yokluğunu derbide fırsata çevirmek istediklerini söyleyen tecrübeli savunmacı, "Başka oyunculara neler yapabileceklerini gösterebilme şansı gelecek. Derbide galip gelip, büyük kadro, büyük bir takım olduğumuzu ve yerine oynayanların da takım için önemli olabileceğini göstereceğiz. Tek düşüncemiz bu. Kim oynarsa oynasın önemli olan galibiyeti almak" diye iddiasını ortaya koydu.
'G.SARAY'A YİNE ATARIM'
Schalke'de oynarken G.Saray'a gol attığının hatırlatılması üzerine Neustadter, "Umarım derbide de atarım. Bir derbi maçı oynayacağız. Taraftarlar için en önemli karşılaşma. O yüzden G.Saray'a karşı bir Alman takımıyla oynamaktan çok daha farklı olacak" diye gol sözü verdi.
OZAN DERBİ İÇİN DOKTORLARA DUACI
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Ozan Tufan, derbi için doktorları işaret etti. Milli futbolcu, "Zor bir sakatlıktı. Ayağımın üzerine basamıyordum. Doktorlarımızın ve fizyoterapistlerimizin yardımlarıyla atlattım. Koşulara başladım. Fitness'ta gereken idmanlarımızı yapıyoruz. Derbi için yetişebilir miyim bilmiyorum. Onu doktorlarımız söyleyecektir" diye umutlu konuştu.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:47
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