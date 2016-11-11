 Derbi biletleri genel satışta – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Derbi biletleri genel satışta

    Derbi biletleri genel satışta
    'de, 20 Kasım Pazar günkü G.Saray derbisi için bilet satışı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden şu ana kadar 17 bin biletin satıldığını duyurdu. Kombine biletlilerin dışında 17 bin rakamını yakalayan Kanarya, kalan biletlerin genel satışına da bugün başlanacağını bildirdi. Ayrıca karaborsa bilet satışıyla ilgili stat çevresinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi biletleri genel satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle