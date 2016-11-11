''Artık hazırım''
Süper Lig'in 2. haftasında Kayseri maçında sakatlanan Fernandao, derbi için Advocaat'tan forma bekliyor. FB TV'ye konuşan Brezilyalı golcü, G.Saray'a karşı iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını söylerken, sakatlık durumu hakkında ise "Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir şekilde toparlandığımı düşünüyorum. Eğer hocamız beni hesapları içerisine dahil etmek isterse artık hazırım. Hazırlığımın son aşamasındayım" diyerek Hollandalı teknik adama mesaj gönderdi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
''Artık hazırım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.