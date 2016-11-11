 ''Artık hazırım'' – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    ''Artık hazırım''

    ''Artık hazırım''
    'in 2. haftasında Kayseri maçında sakatlanan , derbi için Advocaat'tan forma bekliyor. 'ye konuşan Brezilyalı golcü, G.Saray'a karşı iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını söylerken, sakatlık durumu hakkında ise "Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir şekilde toparlandığımı düşünüyorum. Eğer hocamız beni hesapları içerisine dahil etmek isterse artık hazırım. Hazırlığımın son aşamasındayım" diyerek Hollandalı teknik adama mesaj gönderdi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:52
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