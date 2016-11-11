 Anıtkabir’de anma – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Anıtkabir’de anma

    Anıtkabir’de anma
    Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1907 ÜNİ- FEB üyesi binlerce Fenerbahçeli taraftar, ölümünün 78. yıl dönümünde 'ü ebedi istirahatgahında andı. Ziyarette, 1907 Derneği Başkanı Ali Koç da hazır bulundu. SARI-lacivertli kulüpte de Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Fenerbahçe Müzesi önünde bulunan Atatürk büstünün önünde yapılan anma törenine bazı yöneticilerle, yüksek divan, kongre ve temsilci üyeler de katıldı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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