 7 bin 460 km! – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    7 bin 460 km!

    7 bin 460 km!

    1 haftada ’de ikisi deplasman 3 maça, ligde ise G.Saray’la derbiye çıkacak. Bu süreçte 7 bin 460 km yol kat edecek.

    Basketbol Takımı'nı gelecek hafta yoğun bir tempo bekliyor. THY Euroleague'de bugün İspanya'da 23.00'te Baskonia'yla oynayacak sarılacivertliler, dinlenme fırsatı bile bulamadan evinde pazar günü ligde 19.00'da G.Saray derbisine çıkacak. Derbinin ertesi günü ise Maccabi'yle salı günü 22.45'teki maç için İsrail'e hareket edecek.

    Gece yarısı bitecek Maccabi maçı sonrası çarşamba yurda dönecek kafile, yine dinlenemeden 1 gün sonra Euroleague'de 20.45'te A.Efes'i ağırlayacak. İspanya'ya yaklaşık 4 saatlik uçak yolculuğuyla varacak F.Bahçe'nin İsrail'e gidişi ise 2 saati bulacak. Bu süreçte 12 saat havada kalacak Kanarya, gidiş-dönüş 7 bin 460 km yol kat edecek. Diğer temsilcilerimiz A.Efes, Darüşşafaka ve G.Saray bu süreçte evinde daha çok maça çıkacak.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:52
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