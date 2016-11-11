Basketbol Takımı'nı gelecek hafta yoğun bir tempo bekliyor.'de bugün İspanya'da 23.00'te'yla oynayacak sarılacivertliler, dinlenme fırsatı bile bulamadan evinde pazar günü ligde 19.00'daderbisine çıkacak. Derbinin ertesi günü ise'yle salı günü 22.45'teki maç için İsrail'e hareket edecek.Gece yarısı bitecek Maccabi maçı sonrası çarşamba yurda dönecek kafile, yine dinlenemeden 1 gün sonra Euroleague'de 20.45'te'i ağırlayacak. İspanya'ya yaklaşık 4 saatlik uçak yolculuğuyla varacak'nin İsrail'e gidişi ise 2 saati bulacak. Bu süreçte 12 saat havada kalacak Kanarya, gidiş-dönüş 7 bin 460 km yol kat edecek. Diğer temsilcilerimizvebu süreçte evinde daha çok maça çıkacak.